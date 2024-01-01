Алёна Бронникова Двухдневный семейный фестиваль «Стар Фест» в Перми посетило более 26 тысяч зрителей Хедлайнером выступила Алёна Свиридова Поделиться Твитнуть

Семейный фестиваль «Стар Фест», который состоялся в Перми в рамках летнего фестиваля «Город встреч», за два дня посетило свыше 26 тыс. жителей и гостей города. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

На главной фестивальной сцене в минувшие выходные 20 и 21 июля прошло более 20 событий. Основным из них стало выступление заслуженной артистки России Алёны Свиридовой.

На главной сцене фестиваля на городской эспланаде прошли DJ-сеты, выступления музыкальных групп и танцевальных коллективов, мастер-классы по аэробике и хореографии. В первый день в формате караоке зрители исполнили хиты из советских фильмов и мультфильмов с детским хором «Орфей». Во второй день выступили ансамбль «Воскресение», балалаечник Андрей Киряков с детским коллективом балалаечников и группа Elcapitan!.

Как отмечают краевые власти, главной идеей фестиваля стала возможность собрать людей разных возрастов и объединить их полезными и интересными всем поколениям мероприятиями.

В следующие выходные в рамках «Города встреч» в Перми состоится фестиваль «Танцуй. Открывай», посвящённый разным эпохам и танцевальным стилям. В субботу для пермяков выступит группа «Квартал», а в воскресенье на сцену выйдет исполнитель Звонкий.

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