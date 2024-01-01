Алёна Бронникова Красноярская авиакомпания прекратила прямые рейсы из Перми в Уфу Направление из Прикамья в Башкирию не являлось субсидируемым Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Красноярская компания «КрасАвиа» прекратила прямые перелёты из Перми в Уфу. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», из расписания аэропорта Большое Савино исчезли рейсы по данному направлению.

Министерство транспорта Пермского края отметило, что авиарейсы по маршруту Пермь—Уфа не являлись субсидируемыми. Принять решение о возобновлении лётной программы может только сама авиакомпания. Последний рейс был совершён 20 июля. «КрасАвиа» осуществляла прямые рейсы из Перми в Уфу с мая 2022 года.

Как писал ранее «Новый компаньон», в мае до 24 октября из Перми в Мурманск возобновили субсидируемые прямые рейсы. Регулярные перелёты выполняет авиакомпания «Икар» по четвергам и воскресеньям.

В текущем году «Икар» также осуществляет субсидируемые рейсы из Перми в Челябинск, Волгоград, Владикавказ и Минск. Из краевого бюджета на эти цели перевозчику направлено 73,7 млн руб.

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