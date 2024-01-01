Пассажиров без паспортов РФ задержанного рейса Пермь—Анталья отказались заселять в гостиницу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми не заселили в гостиницу застрявших в аэропорту пассажиров рейса до Антальи, так как у них не было паспортов РФ. Об этом пишет 59.ru.

В понедельник, 22 июля, в аэропорту Пермь задержали вылет самолёта «Уральских авиалиний» до Антальи на десять часов. Сообщалось, что задержка вызвана поздним прибытием самолёта. Пассажиры пожаловались журналистам, что не всем предоставили еду и размещение в гостинице.

В частности, представитель авиакомпании отказал в размещении в отеле пассажирам без российского паспорта (часть туристов взяла в поездку только загранпаспорта). Также люди пожаловались на то, что авиакомпания не предоставила положенное при задержке более чем на четыре часа горячее питание.

В Уральской транспортной прокуратуре, которая взяла ситуацию на контроль, сообщили, что проверят жалобы. В пресс-службе «Уральских авиалиний» ситуацию пока не прокомментировали.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.