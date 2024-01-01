Из пермского аэропорта на десять часов задержали вылет в Анталью Ситуацию взяла на контроль транспортная прокуратура Поделиться Твитнуть

Фото: РИА Новости

В Перми почти на 10 часов задерживается вылет воздушного судна авиакомпании «Уральские авиалинии» до Антальи (Турция). Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Самолёт из Антальи должен был приземлиться в Перми в 02:25 и вылететь обратно в 03:40. Теперь же предварительное время вылета - 12:30, отметили в ведомстве. Этот рейс ожидают 180 пассажиров. Их пока разместили в гостинице.

Ситуацию с задержанным вылетом «Уральских авиалиний» контролируют в Уральской транспортной прокуратуре.

Согласно данным онлайн-табло пермского аэропорта, почти на 7 часов задерживается ещё один рейс — авиакомпании «ИрАэро», самолёт которой должен вылететь из Большого Савино в Баку. По расписанию воздушное судно должно было прилететь в Пермь в 12:50, но из-за позднего прибытия рейс отложен до 19:40.

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