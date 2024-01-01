Цены на туристические сплавы по Пермскому краю выросли на 20% Организаторы турпоходов отмечают увеличение спроса Поделиться Твитнуть

Организаторы туристических походов по Пермскому краю рассказали «Новому компаньону» об изменении цен в июле на сплавы по местным рекам. По их словам, в среднем прирост к прошлому году составил 20-25%.

Основной причиной роста стоимости услуг в июле стало повышение цен на транспорт. Директор туристической компании «Солана» Данил Поздеев отметил, что в середине лета перевозчики дополнительно повысили цены на 5-10%, что также сказалось на общем росте стоимости услуг.

«Цены на сплавы традиционно подорожали на 5-10% к началу сезона, следуя за пиковым спросом в июле, и ещё на 5-10% — вследствие дополнительного увеличения стоимости транспорта в середине сезона, особенно больших автобусов на 30-50 мест. Общий прирост к прошлому году цены аналогичных туров в июле — около 20-25%», — прокомментировал эксперт.

Как сообщил создатель турклуба «360°» Вячеслав Шляков, цены на заброску туристов в разгар сезона заметно выросли по сравнению с предыдущими месяцами (май, июнь). Относительно прошлого года некоторые перевозчики подняли цены на 100% и выше. Он привёл в пример стоимость транспортных услуг до Красновишерска: если в прошлом году цена на 20-местные автобусы в этом направлении составляла около 23 тыс. руб. за поездку, то в этом году она составила уже 50 тыс. руб.

Одним из главных факторов роста цен на услуги автоперевозчиков стали рост цен на топливо и повышенный спрос на внутренний туризм, несмотря на погодные условия. По словам организатора сплавов и походов по Уралу Николая Улитина, количество желающих активно провести выходные по сравнению с прошлым годом также выросло примерно на 20%.

Кроме того, на повышении стоимости туров сказался и рост цен на продукты. Руководитель турклуба «Дикий стиль» Алексей Перевозчиков отметил умеренный рост цен и этой статьи расходов. Увеличение интереса к сплавам сказалось на стремлении организаторов повысить как качество сервиса, так и предлагаемое походное меню. Годовой рост цен сложился в размере 20%.

«Цены с июня по июль у нас не поменялись, а от сезона к сезону выросли, думаю, на 20%. Главная статья повышения расходов — транспорт, цены выросли очень сильно. Еда тоже подорожала, но не так заметно. У нас цены подросли из-за выхода на более качественный уровень сервиса. Если говорить, например, о ценах на снаряжение, то они сильно не изменились», — добавил он.

Сами туристы тоже говорят о резком повышении цен. По их словам, по сравнению с июлем 2023 года стоимость сплавов в коммерческих организациях выросла примерно на 2 тыс. руб. и достигла в среднем 8 тыс. руб. за одного человека.

В июне сообщалось о росте стоимости сплавов по рекам Прикамья. Эксперты объяснили увеличение стоимости услуг автоперевозчиков, прокатного снаряжения и продуктов повышенным спросом на внутренний туризм, а также введением туристического сбора на некоторых реках в Пермском крае (Усьва, Вишера), протекающих по природным паркам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.