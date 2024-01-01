Алёна Бронникова В краевом правительстве прокомментировали размещение канатной дороги в Перми Объект планируется исключить в скором времени из генплана города Поделиться Твитнуть

В Министерстве имущества и градостроительной деятельности Пермского края прокомментировали информацию о внесении изменений в Генеральный план Перми, в котором отображено размещение канатной дороги на участке продления ул. Монастырской от Перми I до ул. 1905 года.

В ведомстве «Новому компаньону» рассказали, что канатная дорога как проект к размещению в данной территории фиксируется в документе с 2017 года. Кроме того, в скором времени её планируется исключить из новой редакции схемы территориального планирования и генплана Перми.

«Изменения, принятые постановлением правительства Пермского края 17 июля 2024 года, содержат лишь одно нововведение в отношении данной территории — продление ул. Монастырской от Речного вокзала до ул. 1905 года. Пункт дополнен выполнением благоустройства проезжей части, устройством тротуаров, созданием условий для движения на велосипедах, посадкой деревьев», — отметили в минимущества.

Напомним, в мае власти опубликовали проект продления ул. Монастырской от путепровода на перегоне Пермь II—Пермь I до территории Мотовилихинских заводов и далее до ул. 1905 года. Позже был размещё н конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству автодороги на данном участке. Работы оценили в 13,1 млн руб.

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