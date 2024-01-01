Пермский манеж «Спартак» включили во Всероссийский реестр объектов спорта Теперь СК сможет принимать официальные соревнования всероссийского уровня Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Пермский манеж «Спартак» в Перми получил право принимать официальные соревнования регионального и всероссийского уровня. Это произошло после включения манежа во Всероссийский реестр объектов спорта. Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

В декабре 2023 года манеж был открыт после окончания реконструкции. В СК заменили кровлю и инженерные системы, усилили несущие конструкции, провели монтаж новых витражей, оборудовали беговыми дорожками, секторами для толкания ядра, прыжков в длину и высоту.

«Сейчас в нём занимается три секции по лёгкой атлетике, бадминтону и спортивной борьбе. А в общей сложности спорткомплекс может принимать до 700 чел. в день. Теперь, помимо занятий, здесь будут проводиться и крупные соревнования. Одним из них станет Первенство Пермского края по лёгкой атлетике в декабре», — добавил градоначальник.

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