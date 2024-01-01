Алёна Бронникова На территории Перми определили место для размещения канатной дороги Изменения были внесены в генплан города Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края опубликовало постановление краевого правительства о внесении изменений в Генеральный план Перми. Документ появился на сайте 17 июля.

Согласно представленной информации, в Перми может появиться канатная дорога. Власти определили для неё место размещения — на участке, где планируется продление ул. Монастырской от Перми I до ул. 1905 года.

«Планируемые к размещению и реконструкции линейные объекты федерального, регионального, местного значения транспортной инфраструктуры. Линии общественного пассажирского транспорта — подвесная канатная дорога транспортная. Планируемая к размещению», — сообщается в документе.

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Ранее в Перми уже поднимался вопрос о строительстве канатной дороги. Так, в 2019 году было озвучено предложение разместить четырёхкилометровую маятниковую канатную дорогу с независимыми линиями от вокзала Пермь II к ТРК «СпешиLove». Всего планировалось установить 52 кабинки, время в пути заняло бы 11 минут. Проект принадлежал французской компании Poma, построившей канатную дорогу в Нижнем Новгороде.

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