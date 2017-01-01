Канатная дорога над Камой может состоять из 52 кабинок

Если проект реализуется, то время в пути составит 11 минут

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Канатная дорога в Нижнем Новогороде

Фото: Википедия

В компании Poma объяснили, почему предложили краевым властям разместить канатную дорогу в Перми от вокзала Пермь II к ТРК «СпешиLove».

Как рассказал «Новому компаньону» представитель французской компании в России Игорь Филиппов, участок выбран по двум причинам — грядущая реконструкция железнодорожного узла и превращение его в транспортно-пересадочный узел с одной стороны и грядущая реновация территории Камской долины со строительством студенческого кампуса — с другой.

«Эти участки перспективны с точки зрения пассажирского потока: новый студенческий кампус даст дополнительных пассажиров, которые захотят быстро добраться до другого берега, а строительство ТПУ на другом берегу также увеличит поток людей», — пояснил Игорь Филиппов.

По его словам, эти две стройки фактически изменят территории и на обоих берегах появится новая инфраструктура.



Кроме того, компания намерена выйти к руководству ТРК «СпешиLove» с предложением по строительству аквапарка, что «ещё увеличит количество людей и позволит создать на том берегу развлекательный кластер».



Собеседник отметил, что предложение, предварительно, подразумевает строительство четырёхкилометровой маятниковой канатной дороги с независимыми линиями.

«За образец взята аналогичная дорога в Нижнем Новгороде, которая начала работать с 2012 года», — отметил Филиппов.

В успешности проекта он не сомневается: «Мы рассчитывали, что пассажиропоток в Нижнем Новгороде достигнет 1,5 млн человек в год, что и произошло. Мы начинали там со стоимости одного билета в 50 руб., сейчас он достигает 95 руб. То есть спрос очевиден».

По его словам, в случае одобрения проекта его реализация может занять 1 год и 4 мес. Всего может быть установлено 52 кабинки, время в пути — 11 минут.



Собеседник отметил, что не рассматривает канатную дорогу исключительно с точки зрения её развлекательности, он считает, что это полноценный вид транспорта: так быстро добраться от одной точки до другой по-другому нереально.



Компания намерена реализовать проект в рамках концессии. Инвестором теоретически может стать и государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», представители которой несколько раз посещали Пермь и продолжают переговоры с властями об участии в программе модернизации транспортной инфраструктуры.



Суть программы в том, что в десяти городах России в качестве эксперимента предлагается модернизировать общественный транспорт и сопутствующую инфраструктуру на сумму 340 млрд руб. В список «пилота» попала и Пермь.



Общие инвестиции в строительство канатной дороги и её инфраструктуры, по предварительным подсчётам, составляют 1,1 млрд руб.