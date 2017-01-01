Аквапарк в Перми намерены спроектировать французы Их идея — создать развлекательный кластер на правом берегу Камы вместе с канатной дорогой

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото с сайта kazanriviera.ru

Французская компания Poma планирует спроектировать аквапарк в правобережной части Перми, в районе ТРК «СпешиLove». Об этом «Новому компаньону» рассказал представитель компании в России Игорь Филиппов.

По его словам, если эта идея получит поддержку со стороны руководства ТРК, то в этом месте сложился бы популярный развлекательный кластер, объединяющий и аквапарк, и канатную дорогу (по предложению компании канатную дорогу предполагается протянуть от ТРК к будущему ТПУ «Пермь II»).

Как отметил Игорь Филиппов, компания участвовала в создании проектов нескольких аквапарков, поэтому за основу пермского проекта можно взять один из реализованные в других городах. В частности, казанский аквапарк «Ривьера».

Напомним, тему аквапарка поднял губернатор Максим Решетников во время двух последних instagram-конференций. В частности, в первый раз он рассказал, что власти рассматривают два потенциальных участка для его строительства — Закамск и микрорайон Ива. В последней конференции 23 октября он отметил, что власти хотят вместе с аквапарком построить и гостиницу при нём.