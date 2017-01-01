В Перми при аквапарке построят гостиницу До конца года власти Прикамья планируют определиться с финансированием и проектом аквапарка

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 23 октября, губернатор Прикамья Максим Решетников во время прямого эфира в Инстаграм рассказал, что сейчас разрабатывается несколько предпроектных решений будущего аквапарка. Скорее всего, это будет здание площадью 50 тыс. кв м. с гостиницей.

До конца года краевые власти собираются остановиться на одном из этих предпроектов и определиться с финансированием, и, возможно, в следующем году войти в строительство. При этом губернатор подчеркнул, что боится давать обещания касательно точных сроков, так как они могут легко сдвинуться по независящим от краевых властей причинам.

Напомним, что месяц назад Максим Решетников также во время прямого эфира сообщил, что краевые власти рассматривают под аквапарк две площадки. Первая находится в Кировском районе, где есть большое пространство, и там можно разместить аквапарк, по соседству с будущей инфекционной больницей. Вторая — в микрорайоне Ива, где несколько лет назад планировали построить мебельный центр ИКЕА.

Отметим, что сегодняшнюю трансляцию единовременно смотрели более тысячи человек. Глава региона отвечал на вопросы по проблемам теплоснабжения и в целом ЖКХ, ремонта и строительства дорог, а также на другие темы (здравоохранение, образование, расселение аварийного жилья и т.д.).