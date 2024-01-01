До конца года в Перми установят ещё 105 контейнерных площадок единого образца Поделиться Твитнуть

До конца 2024 года в Перми планируется создать 105 новых контейнерных площадок, предназначенных для накопления твёрдых коммунальных отходов. Они будут оснащены секциями для крупногабаритного мусора и раздельного сбора отходов. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Пермского края.

В частности, в Индустриальном районе установят 17 новых контейнерных площадок, в Кировском — 14, в Ленинском — 5, в Мотовилихинском — 19, в Свердловском (включая поселок Новые Ляды) — 22 и в Дзержинском — 18. В Орджоникидзевском районе планируется разместить 10 контейнеров.

На данный момент работы ведутся уже на 20 объектах.

По окончании строительства регоператор ТКО установит евроконтейнеры для раздельного сбора, после чего все «полезные отходы» будут транспортироваться на сортировочные линии в Лобаново и Краснокамск для дальнейшей переработки.

В департаменте ЖКХ Перми отметили, что в Перми уже размещено более 760 контейнеров для раздельного сбора мусора.

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