В ДТП на площади Гайдара в Перми пострадала водитель «Лады» Поделиться Твитнуть

фото: ЧП ДТП Пермь

В центре Перми произошла серьёзная авария с участием легкового автомобиля «Лада» и иномарки, сообщили в краевом управлении МВД сайту perm.aif.ru.

Инцидент зафиксирован вечером 21 июля на кольце площади Гайдара. В социальных сетях были размещены видео и фото с места события, на которых видно, как машины экстренных служб работают рядом с повреждёнными автомобилями. Одним из пострадавших автомобилей была «Лада». Машина вылетела на тротуар, а её передняя часть оказалась сильно деформированной.

Согласно информации из ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла около 17:25 вблизи ул. Ленина. Автомобиль марки «Пежо» двигался с ул. Локомотивной в сторону ул. Ленина, чей водитель 1986 г.р. не предоставил преимущество «Ладе Гранте».

В результате ДТП пострадала водитель «Гранты», женщина 1970 г.р. Её госпитализировали.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

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