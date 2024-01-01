На неделе из-за плановых работ жители более ста домов в Перми останутся без воды Названы адреса отключений Поделиться Твитнуть

В компании «Новогор-Прикамье» сообщили, где в Перми с 22 по 28 июля 2024 года запланированы работы на сетях, которые приведут к временному отключению водоснабжения в отдельных домах.

В эти даты будут проведены ремонтные работы на участках водопроводов, установлены заглушки и пр. В «Новогоре» обратили внимание, что в перечисленных случаях ограничение подачи воды — необходимое требование технологического процесса. «Некоторые отключения проводятся в выходные, чтобы не нарушать работу школ, детских садов и других социальных учреждений», — добавили в компании и попросили жителей сделать необходимые запасы воды.

Согласно актуальной информации о плановых и ремонтно-восстановительных работах, размещённой на сайте компании «Новогор-Прикамье», на этой неделе отключения воды ожидаются в более ста домах.

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