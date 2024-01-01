Алёна Бронникова Пермский писатель Иванов запустил первый в стране авторский книжный магазин на маркетплейсе Продюсер писателя планирует превратить магазин в пространство общения Поделиться Твитнуть

Личная страница Юлии Зайцевой ВКонтакте

Пермский писатель Алексей Иванов первым в России запустил авторский книжный магазин на маркетплейсе. Как рассказала продюсер Юлия Зайцева, идея появилась ещё в декабре. Сейчас магазин запустили на Wildberries и Ozon.

«Месяц как мы открыли первый в России авторский книжный на маркетплейсе "Алексей Иванов. От автора". Главная фишка в том, что вы получаете книгу будто из рук в руки с автографом Иванова, а после покупки в отзывах можете оставить вопрос писателю, на который Алексей обязательно ответит письменно или в видеоролике», — написала она в соцсетях.

Она отметила, что у издательств есть магазины на маркетплейсах и конкурировать с ними по цене персональный магазин писателя не сможет, так как при отсутствии собственных продуктов авторы идеи вынуждены покупать книги Иванова в издательствах с наценкой. Именно это побудило продюсера придумать конкурентное преимущество: не просто продавать книги, а передавать их читателю от писателя с его личным автографом на каждой.

Дизайнер Павел Палей разработал уникальное художественное решение для карточки на маркетплейсе. Также авторы разработали собственный шаблон коробки под все форматы. Упаковка оказалась самой прочной среди тех, что отправляют другие издательства. По итогам месяца процент выкупа составил 98%, было продано около 160 книг.

Кроме того, Юлия Зайцева планирует превратить магазин в пространство общения. Она добавила к карточкам магазина обращение, в котором предложила покупателям, помимо отзывов, оставлять вопросы Алексею Иванову, чтобы затем подгружать туда видео с ответами автора.

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