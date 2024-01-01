Яхтсмен из Перми стал совладельцем аэродрома «Луговское» Поделиться Твитнуть

Пермский предприниматель Михаил Шило стал совладельцем ООО «Аэродром Луговское», указано в информации на сайте rusprofile. Теперь ему принадлежит 33,3% долей в этой компании. Там же сообщается, что Иван Зыков, создатель игры «Танки Онлайн», покинул состав учредителей. Об этом первыми сообщили в издании «Коммерсантъ-Прикамье».

Помимо Шило, совладельцем аэродрома остаётся Ирина Суетина, супруга Виктора Суетина, мажоритарного акционера АО «Стройпанелькомплект», которой также принадлежит 33,3% долей. По 16,66% контролируют бизнесмены Александр Хижняк и Дмитрий Алексеев.

Михаил Шило владеет также ООО «Уралподводстрой» и рядом других компаний, а также занимает пост председателя президиума Пермской федерации парусного спорта.

Издание также напомнило, что в 2022 году Шило высказывал намерение построить взлётно-посадочную площадку в микрорайоне Железнодорожный для авиаспорта, но дальнейшая информация о проекте не поступала.

Аэродром «Луговское» находится вблизи п. Усть-Качка и был организован на основе бывшей площадки для сельскохозяйственной авиации. На его территории имеются две взлётно-посадочные полосы — грунтовая и асфальтовая, предназначенные для самолётов класса «А» и вертолётов в дневное время при хороших погодных условиях.

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