Жителю Прикамья дали условный срок за хранение взрывчатки и наркотиков Мужчину приговорили к 3 годам и 1 месяцу Поделиться Твитнуть

Кунгурский городской суд приговорил местного жителя к трём годам и одному месяцу лишения свободы условно за незаконное хранение взрывчатых веществ и наркотических средств. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на Управление ФСБ по Пермскому краю.

Как пояснили в ведомстве, материалы дела поступили в ФСБ ГУ МВД России по Пермскому краю в марте этого года.

Мужчине был также назначен испытательный срок в два года.

Напомним, ранее в пресс-службе ФСБ по региону сообщали, что жителя Прикамья осудили на 3,5 года колонии общего режима за незаконное хранение взрывчатых веществ, обнаруженных у него дома при обыске. У мужчины нашли тротиловую шашку, патроны разного калибра и винтовку.

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