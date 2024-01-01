В Прикамье на трассе Кунгур—Соликамск—Усолье погиб пассажир иномарки Водитель на справился с управлением на мокрой дороге Поделиться Твитнуть

Скриншот видео Госавтоинспекции Прикамья

Под Усольем произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок, одна из которых выехала на встречную полосу на мокрой дороге и столкнулась с другой. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.

В ведомстве уточнили, что авария случилась 19 июля около 19:30, когда со стороны Усолья в Березники ехал автомобиль «Опель Астра» под управлением мужчины 1990 г.р. На 8 км автодороги Кунгур—Соликамск—Усолье водитель разогнался, но не учёл дорожные метеорологические условия. В результате он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Это привело к столкновению с автомобилем «Мазда», которым под управлял водитель 1967 г.р.

В результате аварии пассажир «Опель Астры» погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, а водителей обоих автомобилей доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Скриншот видео Госавтоинспекции Прикамья

Сейчас по факту ДТП полиция проводит проверку и уточняет все обстоятельства происшествия.

В Госавтоинспекции рекомендуют водителям неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения: быть предельно внимательными на дороге, не совершать необдуманных манёвров, соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия и состояние дороги.

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