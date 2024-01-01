Алёна Бронникова Роспотребнадзор разрешил купаться жителям Перми снова только на трёх пляжах Всего в регионе пригодными для купания признаны восемь пляжей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми для купания открыты три пляжа: на реке Сылве у п. Новые Ляды, на Каме в районе Коммунального моста и у Мотовилихинского пруда. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор Прикамья сообщает ВЕТТА.

Такие данные ведомство опубликовало в ходе постоянного мониторинга воды и песка в прибрежной полосе на 19 июля. Управление выдало восемь санитарно-эпидемиологических заключения о соответствии мест рекреации санитарно–эпидемиологическим требованиям. Проверку также прошли пляжи на берегу Камы в ЗАО «Курорт Усть-Качка» и в Чайковском, а также три пляжа на берегу Сылвы в д. Мостовая. Пляж у КамГЭС в Перми снова не получил соответствующее заключение.

Ранее сообщалось о пяти пляжах, прошедших проверку. В ходе прямого эфира в соцсетях 16 июля эксперт Роспотребнадзора сообщила, что пригодными для отдыха и купания в Пермском крае признаны ещё три пляжа.

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