Алёна Бронникова Жителей Прикамья предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях 21 июля В воскресенье ожидаются грозы и ливни Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Пермский ЦГМС предупреждает жителей региона о неблагоприятных метеорологических явлениях в воскресенье, 21 июля. Синоптики прогнозируют ночью грозы и туман, а утром и днём местами сильный дождь, ливни и грозы.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними. Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений», — сообщают в краевом МЧС.

Ведомство также рекомендует в период грозы воздержаться от прогулок и поездок, отключить питание электроприборов и закрыть окна. Если гроза застала на улице, необходимо покинуть открытое пространство, укрыться в помещении и не прятаться под высокими деревьями.

Эксперты в конце рабочей недели предупреждали о похолодании и дождях в наступившие выходные. Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье небольшие и умеренные дожди с грозами, в основном, ожидаются в центральной части, а в дневное время зона осадков сместится на юг. Температура воздуха 21 июля понизится до +17…+22°, в Перми — около +21°, что ниже климатической нормы.

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