В выходные в Пермском крае похолодает и усилятся дожди Температура упадёт к воскресенью Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Как сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в выходные 20 и 21 июля в регионе будет набирать обороты циклоническая деятельность. Если в ночь на субботу выпадут небольшие дожди, то в дневные часы осадки усилятся, перейдут в ливни и грозы.

Будущей ночью дожди ожидаются преимущественно в северной части Пермского края, днём 20 июля — в центральной части региона, а на северо-востоке выпадут сильные дожди, сопровождаемые грозами.

В ночь на воскресенье небольшие и умеренные дожди с грозами вероятны, в основном, в центральной части. В дневное время зона осадков сместится на юг региона, где ожидаются ливни и грозы.

Температура воздуха 20 июля в Прикамье поднимется до +23…+28°, в Перми — до +26°. А 21 июля похолодает до +17…+22°, в Перми ожидается около +21°. Это ниже климатической нормы.

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