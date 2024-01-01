Алёна Бронникова
В Пермском крае простятся с погибшим в зоне СВО жителем Березников
Евгения Валеева похоронят 23 июля
В зоне специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга погиб житель Березников рядовой Евгений Валеев. Власти выразили глубокие соболезнования его родным и близким.
Как сообщается в официальной группе администрации Березников ВКонтакте, прощание с военнослужащим состоится 23 июля в Культурно-деловом центре Березников. Начало гражданской панихиды в 11:00.
Подробности личной жизни, а также дату и обстоятельства гибели Евгения власти предпочли не раскрывать.
Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб гранатомётчик из Ильинского городского округа Прикамья Сергей Третьяков. Мужчина заключил контракт с Минобороны РФ о прохождении военной службы в январе 2024 года. Погиб в июне при исполнении обязанностей. Церемония прощания состоится 21 июля в д. Комариха-1.
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