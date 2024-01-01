В зоне СВО погиб гранатомётчик из Пермского края Сергей Третьяков Поделиться Твитнуть

Сергей Третьяков

ВКонтакте

В зоне специальной военной операции погиб житель Ильинского городского округа Прикамья Сергей Третьяков, об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на официальную страницу ВКонтакте окружной администрации.

Сергей Третьяков родился в с. Кыласово в 1982 году. После окончания девяти классов Кыласовской основной школы он поступил в Пермский агропромышленный техникум, который окончил в 2004 году. Затем работал строителем в различных организациях и у индивидуальных предпринимателей.

24 января 2024 года мужчина заключил контракт с МО РФ о прохождении военной службы и был направлен в войсковую часть на должность гранатомётчика. Погиб боец 5 июня при исполнении обязанностей военной службы.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами. Пусть поддержка друзей и всех земляков поможет перенести вам тяжесть невосполнимой утраты», — говорится в сообщении властей.

Церемония прощания с Сергеем Третьяковым состоится 21 июля 2024 года в д. Комариха-1. Начало в 11.00.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб житель Березников рядовой Александр Записов. Прощание с бойцом проходит в пятницу, 19 июля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.