В Перми учёные предложили строить дороги из отходов содового производства Поделиться Твитнуть

Исследователи из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали революционное решение для переработки отходов, образующихся при производстве кальцинированной соды (карбонат натрия), с целью их использования в строительстве дорог.

В настоящее время эти отходы накапливаются на свалках, что приводит к загрязнению природы, но учёные нашли способ их эффективной нейтрализации и использования. Они предложили применять шлам карбоната кальция как стабилизатор, что позволяет увеличивать несущую способность дорожных оснований, особенно в случаях слабых грунтов. Доктор технических наук, профессор Константин Пугин отметил, что испытания продемонстрировали увеличение прочности грунта на 6-18%.

Одной из главных проблем остаётся наличие хлорид-ионов, способных загрязнять подземные воды и почвенные горизонты. Однако, как выяснили в ПНИПУ, эту трудность можно преодолеть, используя летучую золу, получаемую при сжигании твёрдого топлива и улавливаемую фильтрами электростанций. Она эффективно поглощает хлорид-ионы, тем самым предотвращая их распространение из шлама.

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