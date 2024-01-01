В Перми учёные предложили строить дороги из отходов содового производства
Исследователи из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали революционное решение для переработки отходов, образующихся при производстве кальцинированной соды (карбонат натрия), с целью их использования в строительстве дорог.
В настоящее время эти отходы накапливаются на свалках, что приводит к загрязнению природы, но учёные нашли способ их эффективной нейтрализации и использования. Они предложили применять шлам карбоната кальция как стабилизатор, что позволяет увеличивать несущую способность дорожных оснований, особенно в случаях слабых грунтов. Доктор технических наук, профессор Константин Пугин отметил, что испытания продемонстрировали увеличение прочности грунта на 6-18%.
Одной из главных проблем остаётся наличие хлорид-ионов, способных загрязнять подземные воды и почвенные горизонты. Однако, как выяснили в ПНИПУ, эту трудность можно преодолеть, используя летучую золу, получаемую при сжигании твёрдого топлива и улавливаемую фильтрами электростанций. Она эффективно поглощает хлорид-ионы, тем самым предотвращая их распространение из шлама.
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