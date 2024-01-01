«Ростелеком» в Перми установил девять точек доступа для межсекторной конференции «Активатор» Поделиться Твитнуть

фото: Ростелеком

Сегодня сложно представить какое-либо событие без использования интернета и публичных точек Wi-Fi-доступа. Важной частью для массового мероприятия является возможность подключения прямого эфира и выведения выступлений спикеров в интернет-пространство. На офлайн-площадке можно охватить порядка 100-150 человек. Трансляция в социальных сетях позволяет намного большему количеству людей получить ценную информацию от интересных спикеров. Такие активности, как считывание QR-кодов, заполнение онлайн-опросов и подведение итогов, делает мероприятие интереснее и качественнее.

«Ростелеком» в Перми в кратчайшие сроки установил девять точек Wi-Fi-доступа для межсекторной конференции «Активатор», которая проходила в кинотеатре «Кристалл» в рамках федеральной программы «Регион для молодых». Мероприятие проводилось для специалистов сферы молодёжной политики и смежных отраслей.

Ирина Чалина / фото: Ростелеком

Ирина Чалина, и.о. директора по работе с корпоративным и государственным сегментами пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

— Публичный Wi-Fi-доступ остаётся одним из самых востребованных сервисов для мероприятий любого масштаба. Услуги и беспроводные решения «Ростелекома» с гибкими настройками и встроенными инструментами для защиты данных делают их эффективными для совершенствования клиентского сервиса. Кроме того, у нас накоплен большой опыт работы с российскими производителями оборудования и сервисных платформ при строительстве и организации решений на наших сетях. Мы обладаем собственной Wi-Fi-платформой, которая позволяет использовать для подключения уже существующее клиентское оборудование.

«Ростелеком» подтвердил лидерство на рынке публичного Wi-Fi-доступа по итогам 2023 года. По данным аналитического агентства «ТМТ Консалтинг», компания сохранила первое место по количеству точек доступа, увеличив долю рынка до 36%, а также впервые стала лидером по выручке (44%).

В 2023 году на российском рынке публичного Wi-Fi-доступа восстановилась положительная динамика после спада, вызванного санкциями. По данным аналитиков, выручка от услуги составила 4,4 млрд руб., что на 1,5% выше, чем по итогам 2022 года. Ещё больший рост показало количество точек доступа — оно увеличилось на 7,7% и достигло 205,8 тыс.

фото: Ростелеком

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