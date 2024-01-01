На чемпионате мира в Сербии пермские пловцы завоевали три медали Одна из наград золотая Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Пермские спортсмены на Чемпионате мира по плаванию в ластах CMAS в Белграде (Сербия) завоевали три медали. Об этом сообщили в минспорта региона.

Юрий Шарыкин (тренируется под руководством Андрея Главатских и заслуженных тренеров России Сергея Брезгина и Марии Пыжовой в бассейне БМ) завоевал «золото» в плавании в классических ластах на дистанции 50 м, установив при этом новый рекорд Пермского края.

Ещё одна воспитанница этих тренеров — Алина Налбандян стала бронзовым призёром на дистанции 200 м в подводном плавании, также став рекордсменом Пермского края.

Полина Некрасова (тренируется в бассейне «Олимпия-Пермь» под руководством Светланы Пушкарёвой) заняла третье место на дистанции 1500 м в плавании в ластах, побив рекорд Прикамья в этом виде.

Всего в соревнованиях принимало участие более 450 спортсменов из 34 стран.

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