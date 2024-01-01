В Перми осуждены 12 участников преступной группы, похитивших у пенсионеров 7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Двенадцать участников организованной группы признаны виновными в хищении более 7 млн руб. путём обмана пожилых людей, проживающих на территории Перми. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следствием и судом установлено, что члены группы, согласно распределённым ролям, используя автоподмену номеров телефонов при входящих звонках, подыскивали пенсионеров и в ходе телефонного общения, представляясь сотрудниками правоохранительных органов либо адвокатами, сообщали гражданам заведомо ложные сведения о ДТП, произошедшем по вине их родственников. Во избежание будто бы грозящего им уголовного преследования они предлагали возместить мнимым пострадавшим причинённый ущерб. Затем курьеры из преступной группы приезжали к потерпевшим и забирали деньги, которые затем делились между преступниками.

Приговором суда одному из подсудимых назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев колонии общего режима, остальным подсудимым назначено условное наказание до 5 лет.

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