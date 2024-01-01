Пермь вошла в число самых выгодных направлений для отдыха во второй половине лета Ночь в отеле обойдётся в 4900 рублей Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

Сервис «Яндекс Путешествия» провёл исследование данных о поиске и бронировании отелей и квартир, чтобы определить наиболее выгодные направления для отдыха в июле и августе.

Согласно анализу бронирований, Пермь заняла седьмое место в десятке городов России с самой низкой стоимостью ночи в отеле. Средняя цена для путешественников, бронирующих отели на летний период, составляет 4900 руб. за ночь, а номера резервируются за 39 дней до поездки. В Пермском крае отмечается такая же средняя цена и срок бронирования.

В Приволжском федеральном округе можно найти ещё ряд доступных мест для отдыха. Среди наиболее привлекательных направлений выделяются Саратов (4500 руб.) и Чебоксары (4800 руб.).

Лидером же среди бюджетных направлений стали Минеральные Воды в Ставрополье, где стоимость ночи составляет в среднем 4300 руб.

Также в Центральной России есть интересные варианты для экономного отдыха: Вологда (4700 руб.), Рязань (4700 руб.), Тверь (4900 руб.). На юге страны доступны более бюджетные поездки в Краснодаре и Каменске-Шахтинском (по 4900 руб.).

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