В Перми откроется гастробистро «Техникум» Сроки реализации проекта не уточняются Поделиться Твитнуть

В Перми будет открыт ресторан столичной сети «Техникум». Ресторанная группа White Rabbit Family уже подписала договор с франчайзи об открытии в краевом центре гастробистро. Об этом сообщил основатель Российского ресторанного фестиваля Александр Сысоев. На информацию первым обратило внимание издание «Текст».

«Уже подписаны и строятся: Сочи, Тюмень, Пермь. В процессе подписания: Санкт-Петербург и Екатеринбург», — написал Сысоев в своём telegram-канале о планах открытия новых заведений «Техникум». Адрес в Перми, где откроется заведение, и срок открытия не уточняются.

«Техникум» — это современное гастробистро с авторской кухней на каждый день, совместный проект ресторатора Бориса Зарькова и бренд-шефа Владимира Мухина.

На сайте сети ресторанов «Техникум» сообщается, что ключевая целевая аудитории заведений — посетители 18-40 лет. Кухня — гастрономия с азиатским оттенком, адаптированная на каждый день. Сервис уровня гида Michelin. Ценовой сегмент средний.

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