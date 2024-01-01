Новую сцену театра «У Моста» могут разместить в здании бывшего пермского хлебозавода Ранее вторую сцену театра предлагалось разместить в здании клуба ВКИУ Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Власти Перми рассматривают возможность разместить вторую сцену театра «У Моста» в здании бывшего хлебозавода №1 (ул. Окулова, 73а). Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Официально в мэрии, а также собственники имущественного комплекса бывшего хлебозавода ситуацию пока не прокомментировали. По словам художественного руководителя «У Моста» Сергея Федотова, эта площадка с ним не обсуждалась.

Напомним, ранее вторую сцену театра предлагалось разместить в здании клуба ВКИУ, однако госэкспертиза выявила недочёты, которые препятствуют использованию здания под театральный зал и сцену.

Напомним, пятиэтажное здание бывшего хлебозавода является объектом культурного наследия регионального значения. В феврале 2023 года здание из муниципальной собственности за 38,7 млн руб. выкупил пермский предприниматель Всеволод Юшков. Он планировал создать в нём креативный кластер по типу столичных «Даниловской мануфактуры» или «Депо Москва».

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