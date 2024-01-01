Зарина Ситдикова В Пермском крае стартовала выставка-форум «Прикамский агрофест» На ней представлено 200 единиц сельхозтехники и оборудования Поделиться Твитнуть

Вблизи села Лобаново Пермского муниципального округа открылась межрегиональная выставка-форум «Прикамский агрофест» (6+). Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

Мероприятие проходит в течение двух дней на площадке опытного поля Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Организатором события выступает министерство агропромышленного комплекса Пермского края и региональный Центр развития агробизнеса.

В первый день форума открылась выставка, на которой представлено 200 единиц сельхозтехники и оборудования ведущих компаний-производителей и дилеров. Помимо этого, участники события могут оценить поголовье племенного молочного и мясного скота из порядка 20 хозяйств Пермского края.

На открытии выставки-форума губернатор региона Дмитрий Махонин отметил, что «Прикамский агрофест» — это возможность узнать новинки отечественной и зарубежной промышленности, показать собственные достижения и технологии.

«Кроме того, это способ познакомиться с деловыми партнёрами, найти новые рынки сбыта. В рамках форума представители сельского хозяйства могут также задать вопросы органам власти о мерах поддержки, предоставляемых отрасли. Убеждён, что выставка станет для вас полезной», — подчеркнул губернатор, обращаясь к участникам мероприятия.

Глава Пермского края также вручил почётные грамоты и благодарности министерства сельского хозяйства РФ лучшим работникам отрасли. Они были отмечены за многолетний добросовестный труд в агропромышленном комплексе.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», во второй день «Прикамского агрофеста» состоится Форум сельской молодёжи (12+), участники которого обсудят проблемы кадрового обеспечения отрасли, а затем сразятся в командной интеллектуальной игре «Сельская мозгобойня» (12+). Помимо этого, в рамках мероприятия пройдут спортивные мероприятия Всероссийского марафона «Земля спорта» (0+), приуроченные к Году семьи.

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