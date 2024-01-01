Зарина Ситдикова В Пермском крае вновь состоится выставка-форум «Прикамский Агрофест» На мероприятии аграрии региона презентуют свою продукцию и обсудят актуальные вопросы отрасли Поделиться Твитнуть

На опытном поле НИИ «Пермский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» в селе Лобаново 18-19 июля состоится ставшая уже традиционной выставка-форум «Прикамский Агрофест» (6+). Об этом «Новому компаньону» сообщили в региональном министерстве агропромышленного комплекса.

На мероприятии будут представлены новинки сельхозтехники, пройдёт выставка племенного животноводства и краевой конкурс механизаторов. Участники насыщенной деловой программы обменяются опытом и обсудят актуальные вопросы отрасли с коллегами не только из Прикамья, но и ближайших регионов.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что в регионе сформировалась хорошая практика — два раза в год проводить мероприятия для сельхозпроизводителей. В феврале перед началом посевных работ проходит форум «Агротехнологии», а летом, перед уборочной, кампанией — «Агрофест».

«Прикамский Агрофест» уже стал традиционной площадкой, где фермеры и агропроизводители презентуют и реализуют свою продукцию. В рамках события обсуждаются актуальные вопросы развития сельскохозяйственной отрасли, подготовки кадров, усовершенствования мер поддержки и внедрения законопроектов. Предыдущие годы показывают, что форум полюбился гостям и жителям Пермского края», — подчеркнул губернатор.

Как добавили в краевом минагро, мероприятие пройдёт в самый разгар сезона. Для посетителей выставка-форум станет отличным шансом познакомиться с новинками сельхозтехники, пообщаться напрямую с производителями и дилерами, оценить достижения и успехи сельхозпредприятий Пермского края.

В первый день выставки-форума на главной сцене вручат награды и поблагодарят за успешную работу лучших работников сельского хозяйства региона. В рамках экспозиционной части более 200 единиц сельхозтехники и оборудования представят ведущие компании-производители и дилеры: «Ростсельмаш», «Агроком-Урал», «Агролюкс», «АгроТехника», АГРОПРОФ, «Агромаркет Техника», «Агростар», «Агротоп», Краснокамский ремонтно-механический завод, РТА, «Ферратор Механикс», «Центрагроснаб» и др.

Ключевым событием 18 июля станет пленарное заседание с участием губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Одним из важнейших вопросов, который будет обсуждаться на мероприятии, станет привлечение молодых специалистов в агропромышленный комплекс. Ему будет посвящён и Форум сельской молодёжи (12+), который пройдёт на «Прикамском Агрофесте» 19 июля. В одной из его сессий, посвящённой теме «Кадры и кадровое обеспечение АПК», примет участие министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков. В этот же день участники форума сразятся в командной интеллектуальной игре «Сельская мозгобойня» (12+).

Помимо этого, на площадке выставки пройдут спортивные мероприятия Всероссийского марафона «Земля спорта» (0+). Соревнования приурочены к Году семьи.

Актуальная программа и список участников «Прикамского Агрофеста» доступны на сайте https://agrofest59.ru/. Вход на мероприятие свободный. Предварительная регистрация не требуется.

Организатором события выступают министерство агропромышленного комплекса Пермского края и ГКУ ПК «Центр развития агробизнеса».

Напомним, в Пермском крае в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» предусматривается целый ряд мер по стимулированию активности сельхозпроизводителей.

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