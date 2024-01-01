Зарина Ситдикова В Перми под колёсами ВАЗа погиб 19-летний молодой человек В момент аварии он двигался по пешеходному переходу Поделиться Твитнуть

В Перми на пешеходном переходе по ш. Космонавтов был сбит 19-летний молодой человек. В результате полученных травм он скончался, сообщается в telegram-канале «Госавтоинспекция Пермского края».

По данным ГАИ, дорожно-транспортное происшествие произошло около 23:03 17 июля. Предварительно виновником аварии стал 20-летний водитель ВАЗа 2114, который двигался в сторону ул. 2-й Красавинской со стороны Западного обхода. Он наехал на пешехода в районе дома по ш. Космонавтов, 361а.

По факту ДТП сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка, уточняются обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», в тот же день днём в посёлке Пашия Горнозаводского округа 16-летний мотоциклист столкнулся с грузовиком «Шахман», двигавшимся по встречной полосе. После аварии несовершеннолетнего госпитализировали.

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