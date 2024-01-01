В Прикамье 16-летний мотоциклист оказался в больнице после ДТП Подросток столкнулся с грузовиком Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Горнозаводска

В посёлке Пашия Горнозаводского округа 16-летний мотоциклист пострадал в ДТП с грузовиком. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на ОГИБДД Отделения МВД России по Горнозаводскому городскому округу.

Происшествие случилось днём 17 июля, когда юноша ехал по ул. Свободы на мотоцикле «Минск». Возле дома № 8 молодой человек столкнулся с грузовиком «Шахман», который ехал во встречном направлении. Что стало причиной ДТП, не уточняется.

После аварии юного мотоциклиста госпитализировали.

В полиции напоминают: для управления мототранспортом нужно водительское удостоверение категории «А», а также страховка и регистрация транспорта. Водители без права управления мотоциклами могут быть оштрафованы на 5-15 тыс. руб.

Напомним, с наступлением лета в Пермском крае участились аварии, в которые попадают несовершеннолетние. Поэтому в полиции призывают родителей следить за детьми и не допускать их к управлению мототранспортом без прав.

При этом аварии попадают не только дети. Как ранее писал «Новый компаньон», 13 июля в Пермском крае на технологической дороге М-12 Октябрьского округа из-за аварии погиб 25-летний мотоциклист. Мужчина на мотоцикле «Шайнрей» потерял контроль над транспортным средством и столкнулся с камнем в районе села Алмаз. В результате он скончался на месте ДТП.

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