Алёна Бронникова Жителей Перми оштрафовали на 69 млн рублей за неоплаченную парковку в 2024 году За уклонение от уплаты выдано более 50 постановлений Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

За неоплаченную парковку с начала 2024 года в Перми было вынесено 69 млн руб. штрафов. Об этом сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на Пермскую дирекцию дорожного движения. Кроме того, с января по июнь административная комиссия выдала более 50 тыс. постановлений уклоняющимся от уплаты водителям.

Напомним, размер штрафа за невнесение оплаты пользования платными парковками в Перми составляет 1 тыс. руб. и 2 тыс. — за повторное нарушение. Парковка оплачивается в течение 20 минут с момента въезда. При размещении машины многодетной семьи — в течение 120 минут.

Ранее сообщалось, что с 1 августа на ряде улиц в Свердловском районе установят зону платных парковок №101. Стоимость составит 20 руб. в час. Режим работы будет действовать с 9:00 до 19:00 ежедневно, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней. Платными станут два участка на ул. Куйбышева (от ул. Революции до ул. Белинского и от ул. Смирнова до ул. Соловьёва), а также на ул. Глеба Успенского (от ул. Куйбышева до ул. Пионерской) и ул. Седова (от ул. Куйбышева до ул. Пионерской).





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