Зону платной парковки в Перми расширят с 1 августа Плату начнут взимать за паркинг на улицах в Свердловском районе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 августа на ряде улиц в Свердловском районе Перми будет установлена зона платных парковок №101. Оставлять здесь машину придётся, оплачивая тариф 20 руб. в час. О расширении зоны платного паркинга жителей уведомили в городской администрации. Об этом пишет ВЕТТА.

В частности, плата за парковку будет установлена на двух участках ул. Куйбышева (от ул. Революции до ул. Белинского и от ул. Юрия Смирнова до ул. Соловьева), а также на ул. Глеба Успенского (от ул. Куйбышева до ул. Пионерской) и ул. Седова (от ул. Куйбышева до ул. Пионерской).

Режим работы платных парковок будет установлен с 9:00 до 19:00 ежедневно, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней.

В мэрии отметили, что ранее пользование парковками на этих участках улиц планировали сделать платными с 3 июня. «Однако в целях проведения дополнительного мониторинга занятости парковочных мест на указанных участках, а также на прилегающих к ним территориях, дата начала использования парковок на платной основе была перенесена с 3 июня на 1 августа», — пояснили чиновники.

Напомним, размер штрафа за невнесение платы за пользование платными парковками составляет 1 тыс. руб.

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