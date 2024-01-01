В Прикамье полицейские устроили погоню со стрельбой За рулём был пьяный 18-летний водитель без прав Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

В Очёрском округе Прикамья сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя. Теперь ему грозит уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Прикамья.

Происшествие случилось 14 июля в 00:30 в посёлке Павловский, где полицейские заметили автомобиль «ВАЗ-211540». Водитель проигнорировал просьбу сотрудников полиции об остановке и поехал дальше по ул. Труда. Машина ДПС пустилась в погоню.

В ходе преследования водитель не реагировал на требования остановиться. В итоге полицейские сделали предупредительный выстрел в воздух, а потом открыли огонь по колёсам автомобиля.

Водитель «ВАЗа» попытался скрыться, но его задержали. Как выяснилось, за рулём находился 18-летний молодой человек. Он был пьяным и не имел водительского удостоверения. Водитель согласился на медосвидетельствование. Показания приборов составили 0,42 мг/л.

В отношении водителя полиция составила протокол о повторном управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии. За это предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, аналогичный случай с погоней случился 19 февраля этого года. Наряд ДПС заметил около д. Петушки автомобиль «ВАЗ-21099», который ехал без регистрационных номеров. Полицейские пытались остановить водителя, но тот решил сбежать. В ходе погони один из полицейских воспользовался служебным автоматом АКС-74 и 30 раз выстрелил по автомобилю.

Через 10 минут «Лада» остановилась. Стало известно, что внутри автомобиля находились 17-летняя девушка и 22-летний парень, оба они получили ранения от огнестрельного оружия. Девушке дважды попали в спину, дважды в ногу и один раз в живот. Парня же пуля поразила в пятку левой ноги.

За рулём находился 21-летний пьяный молодой человек без прав. Его задержали полицейские, а пострадавших пассажиров скорая помощь отвезла в больницу. После происшествия под проверку попали и полицейские, причастные к погоне.

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