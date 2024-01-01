У пермских работодателей в 2,5 раза увеличился спрос на системных аналитиков Средняя зарплата в IT-секторе выросла на треть Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

В течение первых шести месяцев 2024 года в Пермском крае было зафиксировано более 3,5 тыс. новых позиций для профессионалов в области информационных технологий, что на 13% превышает показатели за соответствующий период предыдущего года, сообщает hh.ru.

Наиболее значительное увеличение спроса наблюдается на системных аналитиков, где количество вакансий выросло в 2,5 раза, а также на менеджеров по продукту и devops-инженеров, где рост составил 48 и 41% соответственно.

В общей структуре вакансий в IT-секторе лидируют программисты, на которых приходится 28% открытых позиций, за ними следуют специалисты технической поддержки с 15% и аналитики с 11%.

Директор hh.ru в Уральском регионе Оксана Сидлецкая подчеркивает, что рынок труда в IT-сфере характеризуется сложной динамикой. Наблюдается комфортная конкуренция и привлекательные условия, однако внутри сектора существует дисбаланс между спросом и предложением. В частности, наблюдается дефицит старших разработчиков, где на одну вакансию приходится лишь 1,2 активных резюме. Уровень конкуренции среди младших разработчиков значительно выше, с более чем 16 резюме на одну позицию.

Средняя заработная плата в IT-секторе за первое полугодие 2024 года увеличилась на 32%, достигнув 66,6 тыс. руб. Наиболее существенный рост зарплат зафиксирован у devops-инженеров (удвоение до 240 тыс. руб.), сетевых инженеров (увеличение на 79%, до 70 тыс. руб.) и технических директоров (рост на 61%, до 128,6 тыс. руб.).

Наибольшие зарплаты предлагаются devops-инженерам (240 тыс. руб.), техническим директорам (128,6 тыс. руб.) и программистам (114 тыс. руб.).

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