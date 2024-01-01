В Перми осудили лже-минёра Камской ГЭС Телефонному террористу дали условный срок Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Орджоникидзевском районном суде Перми вынесли приговор 46-летнему мужчине. Его осудили на три года и два месяца лишения свободы условно, признав виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как пояснили в ведомстве, мужчина, будучи пьяным, решил позвонить в оперативную службу «112» и сообщил о якобы готовящемся взрыве на Камской ГЭС.

На место предполагаемого теракта прибыли спецслужбы. После проверки территории взрывное устройство не обнаружили, а в отношении лже-минёра возбудили уголовное дело.

В итоге, кроме условного наказания, у пермяка теперь испытательный срок два года, и он не может менять постоянное место жительства. Кроме этого, мужчину обязали регулярно отмечаться в специализированном органе для регистрации.

Мужчина также оплатил все расходы, которые понесли ведомства в ходе выезда на место предполагаемого происшествия.

Напомним, в начале июня Чайковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Его признали виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Суд установил, что в декабре 2023 года осуждённый, будучи в нетрезвом состоянии, позвонил в полицейский участок и сообщил о готовящемся взрыве жилого дома. В ходе проверки сигнала информация оказалась ложной. Также выяснилось, что мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

В итоге телефонного террориста приговорили к одному году лишения свободы в колонии общего режима.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.