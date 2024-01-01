Суд отправил в колонию жителя Прикамья за ложное сообщение о теракте
В Чайковском городском суде Пермского края вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Его признали виновным в заведомо ложное сообщении об акте терроризма (ч. 1 ст. 207 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
В декабре 2023 года осуждённый, будучи в нетрезвом состоянии, позвонил в полицейский участок и сообщил о готовящемся взрыве жилого дома. В ходе проверки сигнала информация оказалась ложной. Также выяснилось, что мужчина ранее привлекался уже к ответственности за совершение аналогичного преступления.
Суд, учтя позицию государственного обвинения и неотбытый срок наказания, приговорил телефонного террориста к году лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что экс-чиновника из Пермского края приговорили к 12 годам колонии за подготовку терактов. Осуждённый сотрудничал с ВСУ.
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