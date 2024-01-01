В Пермском крае коллекторов оштрафовали на 3 млн рублей Количество жалоб на их работу снизилось в полтора раза Поделиться Твитнуть

С января по июнь 2024 года в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило 260 жалоб от жителей на деятельность коллекторских агентств, микрофинансовых и кредитных учреждений. Это число на треть ниже показателей за соответствующий период предыдущего года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате рассмотрения поданных обращений было инициировано 49 административных дел по ст. 14.57 КоАП РФ, касающейся нарушений законодательства при возврате просроченной задолженности.

К наиболее распространённым нарушениям относились: чрезмерное количество телефонных звонков и сообщений, несоответствие их содержания законодательным нормам, разглашение информации о должниках и их задолженностях, а также некорректное общение и психологическое давление.

В первом полугодии 2024 года должностными лицами главного управления федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю было рассмотрено 46 административных дел, связанных с противоправными действиями. Виновные были оштрафованы на общую сумму свыше 2 млн 895 тыс. руб.

Отметим, что все оштрафованные организации были зарегистрированы в других регионах. В настоящее время в государственном реестре профессиональных коллекторских организаций зарегистрировано 18 юридических лиц на территории Пермского края, на которые не поступало жалоб.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю напоминает, что в случае незаконных действий со стороны организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности, необходимо обращаться в Главное управление. Сообщить о противоправных действиях коллекторов можно через интернет-приёмную на официальном сайте или по тел. 229-75-87. Также можно направить обращение почтой по адресу: 614066, г. Пермь, ул. Советской Армии, 28а.





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