За неделю в Прикамье топливо подорожало в среднем на 15 копеек Интенсивнее всего росли цены на АИ-92 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Росстата, с 9 по 15 июля в Прикамье поднялись цены на топливо на автозаправочных станциях. В среднем стоимость одного литра выросла за неделю на 15 коп. и составила 57,06 руб. Стоимость литра бензина АИ-92 поднялась на 19 коп., АИ-95 — на 17 коп., дизельного топлива — на 7 коп. Цена АИ-98 не изменилась.

Сейчас литр АИ-92 на АЗС Пермского края стоит в среднем 52,64 руб., АИ-95 — 57,23 руб., АИ-98 — 72,19 руб., дизтопливо — 66,50 руб.

На сегодняшний день Пермский край продолжает сохранять лидерство в Приволжском федеральном округе по ценам на три из четырёх видов топлива. Уже традиционно АИ-98 дороже в Ульяновской области. Там за литр этой марки придётся заплатить 72,93 руб.

С 9 по 15 июля 2024 года изменение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 82 субъектах Российской Федерации. Более всего топливо подорожало в республиках Тыва (+2,5%) и Дагестан (+2,1%).

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