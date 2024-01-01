Изнасилованная и утопленная в Прикамье девочка перед гибелью гостила у бабушки Она приехала к ней на летние каникулы Поделиться Твитнуть

Скриншот видео СУ СКР по Пермскому краю

Выяснились подробности жуткого убийства 14-летней девочки в деревне Дёмина Кудымкарского округа. Школьница приехала к бабушке на каникулы из Березников, а в день убийства она училась кататься на велосипеде.

Как сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, вечером 15 июля она решила покататься по деревне на велосипеде, а у реки встретила 16-летнего подростка, который был её бывшим одноклассником. До переезда девочки в Березники они учились вместе.

Когда внучка долго не возвращалась, бабушка забеспокоилась и пошла в полицию, а некоторое время спустя полиция обнаружила тело убитой девочки у карьера. Найти подозреваемого в убийстве помогли местные жители.

Напомним, по данным следствия, 15 июля пьяный подросток находился на берегу водоёма в Кудымкарском муниципальном округе. В этом месте он «совершил изнасилование и иные действия сексуального характера» в отношении 14-летней знакомой. Чтобы скрыть преступление, он утопил девочку в водоёме.

Следком по региону опубликовал видео, на котором обвиняемый рассказал, как всё происходило. По словам подростка, при изнасиловании девочка сопротивлялась, а после преступления сидела на берегу и плакала.

Школьника задержали и поместили под арест.

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