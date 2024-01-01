Из украинского плена вернули двух военнослужащих из Пермского края Обмен произошёл по схеме 95 на 95 Поделиться Твитнуть

Фото: страница ВКонтакте Игоря Сапко

В результате очередного российско-украинского обмена военнопленными по формуле 95 на 95 двое жителей Прикамья вернутся на малую родину. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

«Наших земляков в списке двое, один из Перми, другой из Горнозаводска, в плену были с ноября 2023 года. Уже связался с родными и близкими парней, переговорил по телефону. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — написал чиновник в соцсетях.

Сколько времени займёт лечение и реабилитация, а также когда прикамские военные прибудут в Пермский край, не уточняется.

Напомним, до этого обмен между военнопленными России и Украины состоялся 25 июня, когда из Украины были возвращены 90 российских военных, а 90 военнослужащих ВСУ Россия передала Украине. Среди российских военнопленных был один пермяк.

Игорь Сапко тогда сообщил, что участник СВО из Перми находился в плену с осени 2023 года, а «его возвращение станет огромным облегчением для его семьи и близких».

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