Зарина Ситдикова Из украинского плена возвращён военнослужащий из Пермского края При посредничестве ОАЭ произошёл обмен 90 на 90 бойцов Поделиться Твитнуть

В результате переговорного процесса из украинского плена вернулся военнослужащий из Пермского края. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко.

По слова омбудсмена, информация о том, что в списке обмена находится один из уроженцев региона, проходит проверку.

«Боец из Перми находился в плену с осени 2023 года. Его возвращение станет огромным облегчением для его семьи и близких, которые всё это время ждали новостей и просто верили», — написал Игорь Сапко.

По информации минобороны РФ, всего с Украины были возвращены 90 российских военнослужащих. Самолётами военно-транспортной авиации ВКС России бойцы доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в учреждениях здравоохранения. Всем освобождённым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

В минобороны России также отметили, что переговорный процесс с украинской стороной прошёл при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Напомним, последний обмен пленными состоялся 31 мая. Тогда домой также вернулся один военнослужащий из Прикамья.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.