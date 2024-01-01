Из-за незаконной врезки в Пермском крае разлилась нефть Информация о происшествии была передана в контролирующие органы и в полицию Поделиться Твитнуть

В Пермском крае произошёл инцидент с разливом нефти в результате нелегальной врезки. Местные жители сообщили об этом perm.aif.ru.

По словам одной из жительниц, ЧП произошло в Александровском районе в июле 2024 года. Она указала, что незаконная врезка в нефтепровод привела к выходу ископаемого топлива на поверхность, что вызвало сильный запах бензина в районе с. Усть-Игум. Женщина также отметила, что из-за этого запаха жители стали жаловаться на головные боли и першение в горле. Специалисты были направлены на место происшествия для проведения работ по устранению последствий разлива.

В компании «Лукойл-Пермь» подтвердили факт выхода нефти на поверхность. Там сообщили, что при плановом осмотре нефтепровода в Александровском районе был зафиксирован выход нефти из-за несанкционированной врезки из пластиковых труб. Специализированные службы предприятия проводят работы по рекультивации береговой линии ручья, который является притоком реки Игум, и устанавливают боновые заграждения.

Компания также уточнила, что информация о происшествии была передана в контролирующие органы и в полицию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.