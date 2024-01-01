С начала сезона в Прикамье зарегистрировано 30 лесных пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

С начала сезона в Пермском крае было зарегистрировано 30 лесных пожаров на площади 137,59 га. Об этом сообщили в СГБУ «Пермский лесопожарный центр».

В ведомстве напомнили, что в Прикамье организовано дежурство сотрудников минприроды, лесничеств, лесхозов, в круглосуточном режиме функционирует Региональная диспетчерская служба СГБУ, проводится авиационное и наземное патрулирование.

За пожарной обстановкой на территории более 4 млн га следят 55 видеокамер системы «Лесохранитель». С начала года были отработаны данные по 160 термоточкам, переданных по системе ИСДМ-Рослесхоз: лесные пожары не подтвердились.

Благодаря системе видеонаблюдения «Лесохранитель» обнаружено три лесных пожара, предотвращено четыре случая возникновения лесных пожаров при угрозе распространения огня на территорию лесного фонда с сопредельных территорий.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.