МЧС: В Пермском крае 18 июля ожидаются сильные дожди и грозы Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Днём в четверг, 18 июля, в отдельных районах Пермского края ожидаются сильные дожди, ливни и грозы. Предупреждение со ссылкой на Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовала пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В ведомстве обратились к водителям с просьбой в течение завтрашних суток строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений. Жителей региона попросили воздержаться от прогулок и поездок. Во время ливня необходимо покинуть открытое пространство, укрыться в помещении, отключить питание электрических приборов, закрыть форточки.

Находясь на улице, нельзя прятаться под высокими деревьями.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.