Пермская полиция ищет вандала, сломавшего арт-объект «Кошка на батарее»
Правоохранители разместили ориентировку спустя месяц после происшествия
Полиция Свердловского района Перми устанавливает личность мужчины, который повредил арт-объект «Кошка на батарее» на углу ул. Швецова и Комсомольского проспекта в июне этого года. Вандал сломал металлическую спинку скамейки в виде радиатора отопления, а затем скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В ведомстве уточнили, что в действиях мужчины есть признаки административного правонарушения — ст. 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества).
Приметы нарушителя: на вид 18-20 лет, среднего телосложения, рост 170-180 см, тёмные волосы, короткая стрижка. В момент инцидента был одет в белую футболку, светлые джинсы, белые кроссовки. На правой руке в районе локтя у мужчины есть татуировка.
В полиции просят всех, кто что-либо знает об этом человеке, позвонить по тел. 8-999-363-72-84 или обратиться в отдел полиции.
Напомним, почти месяц назад в соцсетях появились фотографии сломанного арт-объекта. На кадрах было видно, что повреждена спинка скамьи в виде чугунного радиатора отопления. Позже в интернете опубликовали видеоролик самого происшествия. На нём видно, как мужчина подходит к памятнику и пытается сорвать металлического кота. Хулиган силой расшатывает батарею, к которой прикреплена фигура домашнего питомца, из-за чего она загибается вперёд. Осознав, что выполнить задуманное не получится, вандал уходит, а после возвращается и поправляет вязаную шапочку на голове кота.
По данным теплоэнергетиков, одежду для хвостатого заботливо вяжет одна из пермских мастериц. Каждый сезон у кота появляются новые шапка и шарф.
Арт-объект после инцидента оперативно восстановили, и теперь на скамейке вновь можно сидеть и делать селфи.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.