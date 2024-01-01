Пермская полиция ищет вандала, сломавшего арт-объект «Кошка на батарее» Правоохранители разместили ориентировку спустя месяц после происшествия Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ГУ МВД России по Пермскому краю

Полиция Свердловского района Перми устанавливает личность мужчины, который повредил арт-объект «Кошка на батарее» на углу ул. Швецова и Комсомольского проспекта в июне этого года. Вандал сломал металлическую спинку скамейки в виде радиатора отопления, а затем скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что в действиях мужчины есть признаки административного правонарушения — ст. 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества).

Приметы нарушителя: на вид 18-20 лет, среднего телосложения, рост 170-180 см, тёмные волосы, короткая стрижка. В момент инцидента был одет в белую футболку, светлые джинсы, белые кроссовки. На правой руке в районе локтя у мужчины есть татуировка.

В полиции просят всех, кто что-либо знает об этом человеке, позвонить по тел. 8-999-363-72-84 или обратиться в отдел полиции.

Напомним, почти месяц назад в соцсетях появились фотографии сломанного арт-объекта. На кадрах было видно, что повреждена спинка скамьи в виде чугунного радиатора отопления. Позже в интернете опубликовали видеоролик самого происшествия. На нём видно, как мужчина подходит к памятнику и пытается сорвать металлического кота. Хулиган силой расшатывает батарею, к которой прикреплена фигура домашнего питомца, из-за чего она загибается вперёд. Осознав, что выполнить задуманное не получится, вандал уходит, а после возвращается и поправляет вязаную шапочку на голове кота.

По данным теплоэнергетиков, одежду для хвостатого заботливо вяжет одна из пермских мастериц. Каждый сезон у кота появляются новые шапка и шарф.

Арт-объект после инцидента оперативно восстановили, и теперь на скамейке вновь можно сидеть и делать селфи.

Этот памятник был установлен в 2017 году. Представляет собой лавочку, спинку которого заменяет радиатор отопления с лежащим на нём котом. По задумке авторов, это символизирует тепло и уют. Инициаторами установки арт-объекта выступили теплоэнергетики. Его открытие было приурочено к 75-летию прикамской энергосистемы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.