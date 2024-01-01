Зарина Ситдикова В Перми восстановлен памятник с лежащей на батарее кошкой Накануне объект повредил вандал Поделиться Твитнуть

В Перми оперативно отремонтировали памятник с кошкой на батарее, повреждённый неизвестным. Об этом сообщили в группе пермского филиала «Т Плюс» ВКонтакте.

Ранее в социальных сетях появились фотографии сломанного арт-объекта. На кадрах было видно, что повреждена спинка скамьи в виде чугунного радиатора отопления. Позже в интернете опубликовали видеоролик самого происшествия. На нём видно, как мужчина подходит к памятнику и пытается сорвать металлического кота. Хулиган силой расшатывает батарею, к которой прикреплена фигура домашнего питомца, из-за чего она загибается вперёд. Осознав, что выполнить задуманное не получится, вандал уходит, а после возвращается и поправляет вязаную шапочку на голове кота.

По данным теплоэнергетиков, одежду для хвостатого заботливо вяжет одна из пермских мастериц. Каждый сезон у кота появляются новые шапка и шарф.

После восстановительных работ на скамейке вновь можно сидеть и делать селфи.

Напомним, памятник был установлен в 2017 году на перекрёстке ул. Швецова и Комсомольского проспекта. Он представляет собой лавочку, спинку которого заменяет радиатор отопления с лежащим на нём котом. По задумке авторов, это символизирует тепло и уют. Инициаторами установки арт-объекта выступили теплоэнергетики. Его открытие было приурочено к 75-летию прикамской энергосистемы.

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